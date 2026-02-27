DEPORTES NACIONALES
Panamá entra en acción en la segunda ventana rumbo al Mundial FIBA 2027
La Selección Nacional Mayor de Baloncesto ya está lista para afrontar la segunda ventana de los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027, un nuevo reto en el camino hacia la cita mundialista que se disputará en Catar. La convocatoria oficial fue anunciada por la Federación Panameña de Baloncesto, confirmando el grupo de jugadores que representará al país en esta etapa clave del torneo.
El equipo canalero estará dirigido por el técnico boricua Nelson Colón, acompañado por un cuerpo técnico multidisciplinario enfocado en el rendimiento físico, táctico y médico de la selección. Para esta ventana, Panamá presenta una baja sensible por lesión, lo que obligó a realizar un ajuste en la convocatoria con la incorporación de un jugador que actualmente milita en el baloncesto brasileño.
Un torneo con historia y proyección olímpica
La Copa del Mundo de Baloncesto organizada por la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 reunirá a 32 selecciones nacionales y servirá además como vía de clasificación directa o indirecta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En total, 80 países participan en el proceso clasificatorio, distribuidos en las regiones de África, América, Asia-Oceanía y Europa.
En el continente americano, 16 selecciones disputan estas ventanas clasificatorias, divididas en cuatro grupos. Panamá compite en el Grupo D, junto a potencias históricas del baloncesto regional.
Agenda de partidos de Panamá
En esta segunda ventana, la selección panameña disputará dos encuentros determinantes:
- Panamá vs. Cuba
Arena Roberto Durán
Viernes 27 de febrero
8:10 p.m.
- Argentina vs. Panamá
Estadio Obras Sanitarias, Buenos Aires
Lunes 2 de marzo
4:30 p.m. (hora de Panamá)
Boletos y acceso al público
Las entradas para el partido en casa están disponibles a través de Panatickets, con precios accesibles para distintas localidades. Además, los menores de 14 años podrán ingresar gratis a la entrada general si asisten con camiseta de academia o equipo de baloncesto. Los jubilados cuentan con descuento presencial en puntos de venta autorizados.
