Elecciones de Cambio Democrático, entre supuestas irregularidades y la suspensión del conteo de votos

Las elecciones internas del partido Cambio Democrático, desarrolladas el día de ayer, domingo 19 de marzo, en un horario de 7:00 am hasta las 4:00 pm, estuvieron plagadas de supuestas irregularidades de inicio a fin, en donde incluso el accionar del Tribunal Electoral ha sido cuestionado por dirigentes y analistas políticos, así como también por los propios miembros de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), de Cambio Democrático, presidida por Ovigildo Herrera.

¿Qué sucedió?

No había transcurrido ni una hora de la apertura de las urnas en los diferentes centros escolares a nivel nacional cuando ya, a través de las redes sociales se hacían denuncias de supuestas anomalías e irregularidades.

Urnas que supuestamente no fueron habilitadas desde las 7:00 de la mañana, papeletas con los nombres mal escritos, número de nóminas que supuestamente no correspondían a las otorgadas desde un inicio, entre otras situaciones, fueron denunciadas incluso por la propia Comisión Nacional de Elecciones Internas de ese partido, por lo cual, mediante una carta dirigida al Director Nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, hecha pública a las 4:30 de la tarde, comunicaban la decisión de anular en su totalidad las elecciones en los corregimientos de Cacao, Villa Rosario y Camarón Arriba. Así como también, anular las elecciones de convencionales en los corregimientos de Chilibre, Caimitillo, 24 de Diciembre, San Martín y Las Palmas de Veraguas.

Sin embargo, la nómina “El Cambio Es Ya” liderada por la diputada Yanibel Ábrego, salió al paso y a través de una nota de prensa, publicada a las 5:30 de la tarde, comunicaban que

“La Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido Cambio Democrático, no tiene la facultad legal para anular elecciones celebradas hoy 19 de marzo“.

Luego de tres horas de que la CNEI publicara la decisión, a las 7:00 de la noche, es cuando el Tribunal Electoral se pronuncia al respecto, alegando que

“Según lo establece el artículo 464 y subsiguientes del Código Electoral, así como el Reglamento de Elecciones, no es potestad de esta comisión la declaratoria de la nulidad de las elecciones, ya que esto se da luego de un proceso legal, que inicia una vez concluyan los escrutinios y estos resultados sean impugnados por quienes se consideren afectados, utilizando los recursos que la ley les permite ante las instancias correspondientes, quienes se deben pronunciar al respecto“.

No obstante, Ovigildo Herrera, presidnete de la CNEI de Cambio Democrático, dió entrevistas a los medios de comunicación que se encontraban en la sede del Tribunal Electoral, expresando que “desconocían el comunicado del TE, dado que éste, no tenía firma de ningún funcionario de esa institución, además que, no fue enviado a ellos, sino que fue publicado en las redes sociales”, y desde ese momento, dejó clara las intenciones de decretar un receso en el conteo de los votos en actas, un proceso que, a pesar de las inversiones en tecnologías que se han hecho en el Tribunal Electoral, se hizo de una forma arcaica, dado que, mientras a las diferentes nóminas les llegaban las actas de manera digital, la Junta de Escrutinio, decidió contar solo los votos de las actas en físico que llegaban al lugar, por lo que el proceso, aún siendo las 9:50 de la mañana del día lunes 20 de marzo, no ha terminado.

Dada la lentitud con la que las actas llegaban al Tribunal Electoral y siendo más de las 10 de la noche, se decretó el receso, el mismo que luego de 24 horas de que las urnas fueran habilitadas, priva a la membresía de Cambio Democráico y a la sociedad en general, de conocer los resultados de las elecciones para las Secretariás de la Mujer y la Juventud.

Lo que sí se conoce es que, del total de inscritos en el partido habilitados para votar en estas elecciones (315,411), acudieron a las urnas un total de 107 mil 252 inscritos, dando un porcentaje de participación nacional de 34%.