Estudiantes de la UNACHI denuncian deficiencias.

Durante el día de ayer lunes 25 de julio se dió a conocer la intención de un diputado de proponer ante la Asamblea Nacional, un anteproyecto de ley que busca la creación de un canal de televisión para la Universidad Autónoma de Chiriquí. La iniciativa, que pretendía ser presentada por el diputado del circuito 4-1 Fernando Arce, no fue bien recibida por la población y por la opinión pública quienes se abocaron a criticar el fondo de la misma teniendo en cuenta que, la rectora de esta universidad Etelvina de Bonagas, hace poco recibió la aprobación de un presupuesto de al menos 9 millones de dólares aparte, de la sanción a la ley que le permite reelegirse por otro periodo más.

Si bien es cierto que, la Universidad Autónoma de Chiriquí, ocupa el tercer puesto de las universidades en Panamá, el lugar 776 en todo el continente y el 7848 a nivel mundial según información publicada por el portal webometrics.info/…s/detalles/unachi.ac.pa . Los estudiantes denuncian que la infraestructura deesta universidad no refleja los millones de dólares que se le asignan en presupuesto. Baños dañados, falta de salones de clase, sin agua potable constante y sin laboratorios dotados con las herramientas necesarias para cada facultad y sin contar que según reportan los propios estudiantes, varios docentes deben impartir sus clases en las áreas verdes porque no cuentan con salones adecuados. Todas estas situaciones, al igual que la reciente fiesta de cumpleaños de la rectora en medio del estallido social que enfrenta el país, y en donde supuestamente se utilizó a estudiantes para que fungieran como policías de seguridad personal de la docente, han hecho que profesores, la comunidad educativa y la opinión pública no perciban de buena madera la actual administración al punto de que, incluso la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, pidiese la renuncia de la rectora.

La UNACHI no ha dejado de ser noticia en los últimos meses y, lamentablemente no es por sus estudiantes sobresalientes que sabemos lo son, sino que producto de una administración a cargo de la profesora Etelvina de Bonagas, quien ha puesto en el ojo público producto de los grandes favores que ha recibido por parte de diputados que parecieran estar desconectados con la realidad de los estudiantes de esta casa de estudio.

“La universidad tiene tantas falencias, tatas necesidades que actualmente no son cubiertas por la actual administración”, dijo Itzenith Méndez, principal del consejo academico por parte de la facultad de economía, quien también expresó que “esta es una de las pocas cosas que no se necesitan actualmente”.

Luego de que los medios de comunicación informaran sobre la intención legislativa, el diputado Arce, dió a conocer que no presentará dicha iniciativa.