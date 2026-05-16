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Minsa mantiene seguimieno a los casos de sarampión

Published

17 mins atrás

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El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el país tras la confirmación de dos casos importados de sarampión.

Hasta la fecha,se hace seguimiento a 439 contactos directos de ambos casos, principalmente en las regiones de Salud de Bocas del Toro, Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Panamá Este, Colón y Coclé.

Hasta el momento, no se han confirmado nuevos casos entre los contactos de las dos personas diagnosticadas positivas por sarampión.

Se reitera a la población que la mejor defensa contra el sarampión es la vacunación, la cual se aplica gratuitamente en las instalaciones de salud.

«Hacemos un llamado a las personas que presenten síntomas como fiebre alta, sarpullido o exantema en la piel, tos, secreción nasal, ojos rojos o conjuntivitis, malestar general y pequeñas manchas blancas dentro de la boca, a acudir a la instalación de salud más cercana», puntualizó el Minsa.

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