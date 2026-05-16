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Minsa mantiene seguimieno a los casos de sarampión
El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el país tras la confirmación de dos casos importados de sarampión.
Hasta la fecha,se hace seguimiento a 439 contactos directos de ambos casos, principalmente en las regiones de Salud de Bocas del Toro, Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Panamá Este, Colón y Coclé.
Hasta el momento, no se han confirmado nuevos casos entre los contactos de las dos personas diagnosticadas positivas por sarampión.
Se reitera a la población que la mejor defensa contra el sarampión es la vacunación, la cual se aplica gratuitamente en las instalaciones de salud.
«Hacemos un llamado a las personas que presenten síntomas como fiebre alta, sarpullido o exantema en la piel, tos, secreción nasal, ojos rojos o conjuntivitis, malestar general y pequeñas manchas blancas dentro de la boca, a acudir a la instalación de salud más cercana», puntualizó el Minsa.
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