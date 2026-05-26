Connect with us

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Panamá llega invicta y lista para hacer historia en el Mundial 2026

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Los partidos más sorprendentes en la Copa del Mundo

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Haití en el Mundial 2026 después de 52 años de ausencia

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

Mario Kempes, ícono eterno del fútbol argentino

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026 NEX SPORTS

El legado mundialista de Costa de Marfil

HISTORIA DEL MUNDIAL 2026

Panamá llega invicta y lista para hacer historia en el Mundial 2026

Published

11 horas atrás

on

La selección Panameña regresa al mundial después de su debut en Rusia 2018, los “Canaleros” lograron su clasificación luego de terminar primeros del Grupo A en las eliminatorias de Concacaf  al derrotar 3-0 a El Salvador en la última jornada. 

En las eliminatorias 2026 Panamá logró 10 partidos jugados, 7 victorias, 3 empates, ninguna derrota, 19 goles a favor y 5 en contra, siendo el máximo goleador José Fajardo en las clasificatorias 2026 con 3 goles. 

En Rusia 2018, Panamá vivió su primera experiencia mundialista. Aunque perdió sus tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, consiguió un momento histórico gracias al gol de Felipe Baloy frente a Inglaterra, el primer gol panameño en una Copa del Mundo.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!