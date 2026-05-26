HISTORIA DEL MUNDIAL 2026
Panamá llega invicta y lista para hacer historia en el Mundial 2026
La selección Panameña regresa al mundial después de su debut en Rusia 2018, los “Canaleros” lograron su clasificación luego de terminar primeros del Grupo A en las eliminatorias de Concacaf al derrotar 3-0 a El Salvador en la última jornada.
En las eliminatorias 2026 Panamá logró 10 partidos jugados, 7 victorias, 3 empates, ninguna derrota, 19 goles a favor y 5 en contra, siendo el máximo goleador José Fajardo en las clasificatorias 2026 con 3 goles.
En Rusia 2018, Panamá vivió su primera experiencia mundialista. Aunque perdió sus tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, consiguió un momento histórico gracias al gol de Felipe Baloy frente a Inglaterra, el primer gol panameño en una Copa del Mundo.
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