Festival de Artes Escénicas llegará a las escuelas del barrio

Participamos en la conferencia de prensa del 15° Festival Internacional de Artes Escénicas, un espacio que conecta generaciones, impulsa el talento y convierte a Panamá en un escenario abierto al diálogo, la reflexión y la creatividad.

La Fundación FAE continúa siendo una plataforma clave para nuestros artistas y una invitación para que toda la ciudadanía viva el arte desde nuevas miradas: desde grandes producciones en salas emblemáticas hasta propuestas experimentales, teatro infantil y actividades para toda la familia.

Una verdadera celebración del teatro y la danza contemporánea que nos recuerda el poder de las artes escénicas para unirnos como sociedad.