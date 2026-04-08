Shakira impone reglas estrictas sobre tecnología a sus hijos

Durante una reciente entrevista, la cantante Shakira compartió cómo gestiona el uso de la tecnología en la vida de sus hijos, destacando que en su casa hay normas bastante rigurosas.

La artista mencionó que ha decidido restringir al máximo el acceso a dispositivos electrónicos, permitiendo solo el uso de una tablet en momentos determinados y siempre con supervisión. Asimismo, el tiempo de pantalla se limita a un corto periodo durante la semana.

Según explicó, esta elección está motivada por su deseo de proteger a los niños del efecto emocional que pueden causar las redes sociales, así como la presión del mundo digital.

La intérprete también indicó que impide que sus hijos naveguen sin control en internet o usen plataformas como YouTube, con el fin de mantenerlos alejados de contenidos que puedan afectar su visión de la realidad.

Para Shakira, uno de los aprendizajes más esenciales es que sus hijos desarrollen un pensamiento crítico y no se basen en la aprobación en línea, prefiriendo encontrar bienestar en su entorno diario.