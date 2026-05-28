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FIFA en el centro de una investigación por la venta de boletos en el MetLife Stadium

Published

2 horas atrás

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Las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron la apertura de una investigación contra la FIFA por las prácticas utilizadas en la venta de boletos para los ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en el MetLife Stadium, incluida la gran final del torneo.

El estadio, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, también albergará el encuentro entre Panamá e Inglaterra correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, programado para el 27 de junio.

Según informaron las autoridades en un comunicado conjunto, se solicitó documentación a la FIFA tras diversas denuncias de aficionados que aseguraron haber sido engañados sobre la ubicación de los asientos adquiridos. 

Además, la investigación analizará si ciertas acciones y declaraciones relacionadas con la comercialización de las entradas pudieron influir en el aumento de los precios.

Las Fiscalías, con el apoyo de investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de Nueva York, también examinan reportes sobre modificaciones en las categorías de las localidades después de iniciada la venta. 

Estas modificaciones habrían creado nuevas zonas consideradas más atractivas y de mayor valor, dejando a algunos compradores originales con ubicaciones menos favorables, incluyendo sectores más alejados del terreno de juego o detrás de las porterías.

La investigación buscará determinar si el calendario de venta de boletos, las declaraciones públicas de la FIFA y otras prácticas tuvieron algún efecto en la fijación de precios y en la experiencia de los consumidores.

Las fiscales Letitia James, de Nueva York, y Jennifer Davenport, de Nueva Jersey, reafirmaron su compromiso con la protección de los aficionados y manifestaron su preocupación ante posibles casos de manipulación o explotación de residentes y visitantes que asistirán al Mundial 2026.

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