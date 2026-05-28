Connect with us

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Yuto Nagatomo entra en la historia del fútbol japonés

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

El jugador más viral Tim Payne

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

La FIFA aprueba el traslado de Irán a México para el Mundial 2026

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

FIFA en el centro de una investigación por la venta de boletos en el MetLife Stadium

NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026

Las reglas del fútbol que entrarán en vigor desde el Mundial 2026

NEX SPORTS

Yuto Nagatomo entra en la historia del fútbol japonés

Published

2 horas atrás

on

Yuto Nagatomo volvió a hacer historia con Japón tras ser convocado para disputar el Mundial 2026. A sus 39 años, el experimentado lateral jugará su quinta Copa del Mundo consecutiva, convirtiéndose en el primer futbolista japonés en alcanzar esta marca histórica.

El defensor del FC Tokyo ya había representado a su país en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su nueva convocatoria emocionó al mundo del fútbol luego de que rompiera en llanto al escuchar su nombre en la lista oficial de Japón.

Muchos pensaban que la etapa de Nagatomo con la selección había terminado tras el Mundial de Qatar, pero su experiencia, liderazgo y disciplina física le permitieron mantenerse al máximo nivel. Ahora buscará cerrar su histórica carrera dejando huella en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!