Yuto Nagatomo entra en la historia del fútbol japonés

Yuto Nagatomo volvió a hacer historia con Japón tras ser convocado para disputar el Mundial 2026. A sus 39 años, el experimentado lateral jugará su quinta Copa del Mundo consecutiva, convirtiéndose en el primer futbolista japonés en alcanzar esta marca histórica.

El defensor del FC Tokyo ya había representado a su país en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su nueva convocatoria emocionó al mundo del fútbol luego de que rompiera en llanto al escuchar su nombre en la lista oficial de Japón.

Muchos pensaban que la etapa de Nagatomo con la selección había terminado tras el Mundial de Qatar, pero su experiencia, liderazgo y disciplina física le permitieron mantenerse al máximo nivel. Ahora buscará cerrar su histórica carrera dejando huella en Estados Unidos, México y Canadá 2026.