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Las reglas del fútbol que entrarán en vigor desde el Mundial 2026

Published

3 horas atrás

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La International Football Association Board (IFAB) después de su asamblea anual, aprobó una serie de cambios en los reglamentos. Los cambios de las reglas que se implementarán a partir del Mundial 2026 con el propósito de disminuir la pérdida de tiempo, agilizar los partidos  y ofrecerle al VAR más instrumentos.

Se habla aproximadamente de entre 8 y 10 cambios importantes en total, entre ellos: los jugadores sustituidos tendrán solo 10 segundos para abandonar el terreno de juego, los árbitros podrán activar una cuenta regresiva de cinco segundos en saques de banda y saques de meta cuando detecten demoras intencionales y el VAR ampliará su alcance y ahora podrá intervenir en jugadas relacionadas con segundas tarjetas amarillas y errores en tiros de esquina. 

La FIFA aspira a que en el fútbol haya más tiempo provechoso de juego, menos interrupciones y decisiones arbitrales más precisas. Estas modificaciones se llevarán a cabo oficialmente en el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

 

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