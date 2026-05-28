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Las reglas del fútbol que entrarán en vigor desde el Mundial 2026
La International Football Association Board (IFAB) después de su asamblea anual, aprobó una serie de cambios en los reglamentos. Los cambios de las reglas que se implementarán a partir del Mundial 2026 con el propósito de disminuir la pérdida de tiempo, agilizar los partidos y ofrecerle al VAR más instrumentos.
Se habla aproximadamente de entre 8 y 10 cambios importantes en total, entre ellos: los jugadores sustituidos tendrán solo 10 segundos para abandonar el terreno de juego, los árbitros podrán activar una cuenta regresiva de cinco segundos en saques de banda y saques de meta cuando detecten demoras intencionales y el VAR ampliará su alcance y ahora podrá intervenir en jugadas relacionadas con segundas tarjetas amarillas y errores en tiros de esquina.
La FIFA aspira a que en el fútbol haya más tiempo provechoso de juego, menos interrupciones y decisiones arbitrales más precisas. Estas modificaciones se llevarán a cabo oficialmente en el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.
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