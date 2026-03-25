Fondhabi fortalece alianza con cooperativas para ayudar a familias

El Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi), adscrito al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), avanza en su proceso de reactivación institucional, enfocando sus esfuerzos en dinamizar la ejecución de financiamientos y ampliar el acceso a soluciones habitacionales para familias panameñas.

Como parte de esta estrategia, el equipo del Fondo, bajo el liderazgo del ministro Jaime A. Jované C., sostuvo un encuentro de alto nivel con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de USAID R.L., representada por su presidenta y su gerente, Sonia Cherigo y Anelys Trejo, con el objetivo de alinear acciones, optimizar los mecanismos de financiamiento y consolidar alianzas efectivas.

El director encargado de Fondhabi, Antonio Boyd, subrayó que la institución está entrando en una etapa de ejecución activa, centrada en resultados concretos y en el fortalecimiento del modelo de trabajo con cooperativas, consideradas un canal clave para llevar soluciones habitacionales a quienes más lo necesitan.

“Estamos reordenando y fortaleciendo la gestión del Fondo para garantizar que los recursos se traduzcan en soluciones reales. La alianza con las cooperativas nos permite llegar de forma más directa, eficiente y con mayor impacto social”, indicó Boyd.

A través de este esquema, se impulsan soluciones habitacionales integrales que abarcan adquisición de viviendas, construcción, mejoras, ampliaciones y adecuaciones, respondiendo a necesidades reales de las familias.

El modelo también prioriza la atención de sectores que históricamente han tenido limitaciones de acceso al crédito formal, facilitando su inclusión en programas de vivienda mediante mecanismos estructurados, seguros y sostenibles.

Con estas acciones, Fondhabi reafirma su compromiso de pasar de la planificación a la ejecución efectiva, fortaleciendo su rol como instrumento clave de política habitacional y generando respuestas tangibles para la población.