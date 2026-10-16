Fundación Omar Alfano se suma a «Chantin pa la gente»: donaciones superan los $280 mil

La iniciativa solidaria «Chanting pa’ la gente», impulsada por el alcalde de la capital Mayor Misrachi, busca proveer hogares provisionales a las familias que perdieron sus casas tras un fuerte sismo.

Para garantizar la credibilidad del proyecto, la Fundación Omar Alfano administra los aportes económicos, entregándolos de forma directa a los fabricantes de estas estructuras habitacionales sin utilizar recursos públicos.