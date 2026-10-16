Mulino cancela las dianas en la Presidencia de la República

El mandatario nacional José Raúl Mulino se confirmó la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia de la República.

Así lo confirmó en declaraciones a los medios de comunicación, aclarando que la decisión responde a que este año «no hay nada que celebrar».

Evaluación en Consejo de Gabinete

De Igual manera, Mulino indicó que la situación será analizada formalmente junto con los ministros de Estado durante la sesión del Consejo de Gabinete programada para el día martes.