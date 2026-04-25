Garantizan jamón y arroz nacional en las Naviferias del IMA

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo informó en el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en La Villa de Los Santos que llegó a un acuerdo con los porcinocultores de cerdo para que el jamón “picnic” que se venda en las Naviferias de este año sea 100% panameño.

También reveló que, en lo que va del año, las tiendas del IMA han vendido 48 millones de libras de arroz netamente panameño, como parte del compromiso del gobierno del presidente José Raúl Mulino de apoyar al sector agropecuario.

Asimismo, adelantó que el IMA abrirá próximamente nuevas tiendas en Cañazas, Aguadulce, Río Hato, Calobre y Soná, con el fin de llevar alimentos nacionales a precios económicos a más familias panameñas.