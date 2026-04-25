Cuba libera a tres de los panameños detenidos

El Gobierno nacional informó que en la noche del viernes las autoridades cubanas liberaron a tres panameñas: Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño.

Comunicado completo:

El Gobierno de la República de Panamá informa a la ciudadanía que este viernes las autoridades de la República de Cuba han dispuesto la liberación y salida del territorio

cubano de las ciudadanas panameñas:

* Evelyn Castro

* Cinthia del Carmen Camarena

* Abigail Sthefany Gudiño

Esta decisión ha sido adoptada por las autoridades cubanas en el marco de un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, valorando además la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad, conforme a su ordenamiento penal.

El Gobierno de Panamá expresa su más sincero agradecimiento al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodriguez Parrilla, así como a todas las autoridades cubanas que, comprendiendo las circunstancias excepcionales de estas detenciones, han hecho posible este desenlace.

Desde el primer momento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar todas las gestiones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los 10 ciudadanos panameños detenidos, con el objetivo de lograr su pronta liberación.

El Gobierno de Panamá reconoce igualmente la destacada labor del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, quien ha demostrado un compromiso ejemplar al brindar atención constante a los 10 detenidos, acompañándolos y velando por sus derechos desde el primer momento.

Panamá reitera su compromiso indeclinable con la protección de sus ciudadanos en el exterior y continuará realizando todas las gestiones diplomáticas necesarias para asegurar el bienestar y la pronta resolución de la situación de los panameños que aún permanecen en territorio cubano.