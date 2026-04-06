Gmail ahora permite cambiar la dirección de un correo electrónico

Buenas noticias para quienes se arrepienten de la dirección de Gmail que eligieron al registrarse: Google ahora permite cambiarla.

Google comenzó a implementar el cambio discretamente a finales del año pasado en India y esta semana anunció en una publicación de blog que ya está disponible para todos los usuarios de Google Account en Estados Unidos. No se dieron detalles sobre cuándo estaría disponible para usuarios en otros países.

El CEO de Google sugirió que la actualización será bien recibida por quienes desean conservar sus cuentas, pero ya no les convencen los nombres de usuario de Gmail incómodos, vergonzosos o sin sentido que crearon tras el lanzamiento del servicio hace 22 años.

«2004 fue un buen año, pero tu dirección de Gmail no tiene por qué quedarse estancada en él», escribió Sundar Pichai en una publicación en X, añadiendo que el cambio de política significa que los usuarios pueden «decir adiós a [email protected] o [email protected] (o cualquier otra que usaran en ese momento)».

La compañía también actualizó una página de ayuda para reflejar la nueva política. Aquí tienes un resumen rápido:

Es un proceso sencillo

El procedimiento es bastante fácil de seguir. Primero, ve a la página de tu cuenta de Google. Desde la página principal de Google en tu navegador o en la aplicación móvil de Google, haz clic en el icono de la cuenta en la esquina superior derecha y luego haz clic o pulsa en «Gestionar tu cuenta de Google», después en «Información personal» y, por último, en «Correo electrónico».

Deberías poder hacer clic en «Cambiar el correo electrónico de la cuenta de Google». Si no lo ves, es posible que aún no tengas la opción disponible. Google indica que se está implementando gradualmente para todos los usuarios.

Ahora tendrás que introducir tu nueva dirección de correo electrónico, así que asegúrate de tener una idea clara de cuál quieres. Luego, haz clic para confirmar que deseas realizar el cambio. Google aclara que las direcciones de correo electrónico no pueden ser idénticas a ninguna dirección existente ni a una que haya sido utilizada anteriormente y luego eliminada.