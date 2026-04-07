Meta lanza lentes que aceptan casi todas las graduaciones

Miles de millones de personas en todo el mundo usan gafas o lentes de contacto para corregir su visión, y muchos usuarios de Ray-Ban Meta y Oakley Meta ya les añaden lentes graduadas a sus gafas con IA. Por tal motivo, Meta lanzó un nuevo modelo de gafas Ray-Ban Meta con tecnología óptica avanzada que admite casi todas las graduaciones.

Este nuevo modelo viene también con nuevos colores y opciones de lentes para las monturas, además de actualizaciones de software avanzadas como el seguimiento nutricional manos libres y los resúmenes de Meta AI por WhatsApp.

Primeras gafas con IA optimizadas para graduaciones

Los nuevos lentes Ray-Ban Meta están diseñadas para ofrecer un mejor servicio a quienes usan gafas graduadas y de uso diario. Estarán disponibles en dos estilos exclusivos: Blayzer, un diseño rectangular disponible en tallas estándar y grande, y Scriber, un estilo de montura más redondeada. Son las gafas más cómodas que jamás hayamos diseñado, pensadas para brindar comodidad durante todo el día.

Las gafas Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Scriber Optics (Gen 2) cuentan con bisagras de sobreextensión, plaquetas nasales intercambiables y puntas de las patillas ajustables por el óptico, adaptándose así a la forma única de tu rostro para un ajuste perfecto. Estos nuevos modelos están disponibles para preordenar a partir de $499 en Estados Unidos desde hoy en Meta.com y Ray-Ban.com. Estarán disponibles en ópticas de Estados Unidos y en mercados internacionales seleccionados a partir del 14 de abril.