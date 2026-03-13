Gobierno anuncia la rehabilitación de cuatro plantas potabilizadoras

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este viernes en San Carlos que ya están listas las órdenes de proceder para la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Penonomé, Natá, Capellanía y San Carlos.

Los trabajos descritos forman parte del plan de acción del Gobierno Nacional para optimizar la red de agua potable el país, luego de décadas de abandono por parte de administraciones anteriores.

A estos proyectos se suma el inicio de trabajos en la red de agua potable en todo el país, iniciando en Herrera y Los Santos.

El mandatario hizo este anuncio en la Casa Cultural de El Copecito, corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos, tras entregar órdenes de proceder para proyectos viales en Coclé y Panamá Oeste.

Sobre las potabilizadoras, el presidente lamentó que, durante años, estas obras necesarias y pedidas por la población, se quedaron en el papel.

“De ahí se explica gran parte de la falta de agua en el país”, explicó Mulino, adelantando que estas y muchas otras obras seguirán siendo impulsadas por su gobierno, pues se ejecutan con el dinero y el esfuerzo de todos los panameños.

El Presidente estuvo acompañado por la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y el Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entre otras personalidades.