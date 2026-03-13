Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania visita Panamá

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez recibió la visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha en la Ciudad de Panamá.

Los Ministros destacaron el interés mutuo en continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre la República de Panamá y Ucrania, por lo cual sostuvieron un amplio diálogo político y de cooperación a nivel bilateral abordando temas de interés mutuo, regionales y multilaterales.

Las Partes destacaron la importancia compartida sobre el respeto de los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial de los Estados y la primacía del derecho internacional, como base fundamental de la paz y la seguridad internacional.

Entre los temas abordados se destacó la seguridad internacional y los esfuerzos diplomáticos realizados por Ucrania encaminados a lograr la paz. Panamá, reitero su preocupación por la continua fractura de la paz y la seguridad internacionales que inició en el 2022, y sus terribles consecuencias sobre la población civil.

En este sentido, Panamá, respetuosa del derecho internacional, rechaza cualquier violación a la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania y condena el uso de la fuerza de un Estado sobre otro.

Los Ministros acordaron mantener los canales de diálogo político de forma regular a todos los niveles, en particular mediante consultas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y fortalecer las comunicaciones en los organismos regionales e internacionales.

A fin de fortalecer las relaciones bilaterales, los Ministros firmaron la Hoja de Ruta para el Desarrollo de las Relaciones entre la República de Panamá y Ucrania para el período 2026–2029, la cual establece una base para la profundización de las relaciones.

Asimismo, los Ministros firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Académica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, que prevé una cooperación activa en diversos formatos entre la Academia Diplomática de Ucrania “Hennadii Udovenko” y la Academia Diplomática y Consular “Ernesto Castillero Pimentel”.

Adicionalmente, los Ministros acogieron con satisfacción las intenciones de desarrollar la cooperación en los ámbitos de la educación y la ciencia, y destacaron la importancia de iniciar y apoyar proyectos científicos conjuntos orientados al intercambio de experiencias, el desarrollo de la innovación y la profundización de la cooperación entre las instituciones científicas de ambos países.

Finalmente, los Ministros expresaron su convicción común de que las relaciones diplomáticas entre Panamá y Ucrania continuaran fortaleciéndose de forma continua través del diálogo y la cooperación, incluyendo una mayor cercanía comercial y tecnológica impulsando a los sectores privados de ambos países.