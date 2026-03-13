TECNOLOGÍA
Google Maps ahora responde consultas complejas con IA
Google presentó oficialmente Ask Maps, una nueva herramienta conversacional que responde preguntas complejas que un mapa nunca podría responder.
Es decir, ahora se puede preguntar cosas como: «Se me está agotando la batería del móvil, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer fila para comprar un café?» o «¿Hay alguna cancha de tenis pública con luz donde pueda jugar?».
Anteriormente, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Pero ahora, solo hay que pulsar el botón «Ask Maps» y obtener respuestas conversacionales a tus preguntas, con un mapa personalizado que ayudará a visualizar tus opciones.
Ask Maps es excepcionalmente útil: aprovecha la información actualizada de Mapas del mundo para mostrarte todo lo que necesitas saber antes de viajar, personaliza las respuestas y facilita la puesta en práctica de tus planes.
Además de ofrecerte nuevas formas de explorar, se está reinventando la manera de llegar a un destino. La experiencia de conducción en Mapas se ha actualizado más que nunca con la Navegación Inmersiva: una transformación completa con gráficos rediseñados y una guía más intuitiva. Esta actualización te ayuda a mantenerte concentrado e informado en la carretera, con información actualizada y realista e indicaciones naturales que te preparan para el trayecto.
Ahora, tu mapa cobra vida con una vívida vista 3D que refleja los edificios, pasos elevados y el terreno a tu alrededor. Cuando sea útil, Mapas resaltará detalles importantes de la carretera, como carriles, pasos de peatones, semáforos y señales de stop, para ayudarte a girar o incorporarte al tráfico con seguridad. Esta comprensión espacial de tu ruta es posible gracias a los modelos Gemini, que analizan imágenes recientes del mundo real procedentes de Street View y fotografías aéreas para ofrecerte una visión precisa de los elementos a lo largo de tu ruta, como puntos de referencia y medianas.
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