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Google Maps ahora responde consultas complejas con IA

Published

2 horas atrás

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Google presentó oficialmente Ask Maps, una nueva herramienta conversacional que responde preguntas complejas que un mapa nunca podría responder.

Es decir, ahora se puede preguntar cosas como: «Se me está agotando la batería del móvil, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer fila para comprar un café?» o «¿Hay alguna cancha de tenis pública con luz donde pueda jugar?».

Anteriormente, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Pero ahora, solo hay que pulsar el botón «Ask Maps» y obtener respuestas conversacionales a tus preguntas, con un mapa personalizado que ayudará a visualizar tus opciones.

Ask Maps es excepcionalmente útil: aprovecha la información actualizada de Mapas del mundo para mostrarte todo lo que necesitas saber antes de viajar, personaliza las respuestas y facilita la puesta en práctica de tus planes.

Además de ofrecerte nuevas formas de explorar, se está reinventando la manera de llegar a un destino. La experiencia de conducción en Mapas se ha actualizado más que nunca con la Navegación Inmersiva: una transformación completa con gráficos rediseñados y una guía más intuitiva. Esta actualización te ayuda a mantenerte concentrado e informado en la carretera, con información actualizada y realista e indicaciones naturales que te preparan para el trayecto.

Ahora, tu mapa cobra vida con una vívida vista 3D que refleja los edificios, pasos elevados y el terreno a tu alrededor. Cuando sea útil, Mapas resaltará detalles importantes de la carretera, como carriles, pasos de peatones, semáforos y señales de stop, para ayudarte a girar o incorporarte al tráfico con seguridad. Esta comprensión espacial de tu ruta es posible gracias a los modelos Gemini, que analizan imágenes recientes del mundo real procedentes de Street View y fotografías aéreas para ofrecerte una visión precisa de los elementos a lo largo de tu ruta, como puntos de referencia y medianas.

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