Científicos logran recrear el cerebro de una mosca dentro de una computadora

Un descubrimiento en el ámbito científico que parece sacado de una película futurista está generando mucha atención en el sector tecnológico y científico. Un equipo de investigadores ha conseguido reproducir digitalmente el cerebro entero de una mosca de la fruta y hacerlo operar dentro de una simulación en computadora.

Este proyecto fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de California, Berkeley en colaboración con la empresa Ion Systems, lo que permitió emular la actividad neuronal de este insecto en un entorno virtual. Tras cargar el modelo del cerebro en el sistema, los científicos lo unieron a un «cuerpo digital» que puede interactuar con un entorno simulado basado en principios físicos.

Esto implica que la mosca digital puede desplazarse y responder dentro del mundo virtual usando su cerebro recreado, representando un avance significativo en la investigación del funcionamiento de la mente y en el desarrollo de nuevas tecnologías fundamentadas en la comprensión del sistema nervioso.

El proceso fue largo. A los científicos les llevó casi 12 años finalizar el mapa del cerebro del insecto. Para conseguirlo, fue necesario dividirlo en miles de pequeñas secciones y examinar cada una a través de imágenes detalladas, un esfuerzo que comenzó en 2013 y requirió varios años para su finalización.

El cerebro de la mosca de la fruta es más intrincado de lo que podría parecer a simple vista: tiene cerca de 125 mil neuronas y alrededor de 50 millones de conexiones entre ellas. Esta información permitió crear un modelo muy exacto sobre cómo funciona su red neuronal.

Aunque se habían realizado experimentos similares con organismos más sencillos, como los gusanos, esta es una de las primeras ocasiones en que se logra replicar digitalmente un cerebro completo con un grado de complejidad superior y además se conecta a un cuerpo virtual que puede moverse.

La investigación también recibió respaldo financiero de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este avance ha generado un gran interés en la comunidad científica, ya que podría contribuir a una mejor comprensión del funcionamiento de la mente y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de inteligencia artificial.

La noticia rápidamente se volvió popular en la plataforma social X, donde muchos usuarios comparan este logro con un avance hacia tecnologías que anteriormente solo formaban parte de la ciencia ficción.