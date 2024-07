Hamilton celebró en Silverstone su noveno triunfo de la temporada

El séptuple campeón mundial inglés de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, celebró su noveno triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña al anteceder con su Mercedes al Red Bull del neerlandés Max Verstappen y al McLaren del también británico Lando Norris.

Hamilton ganó su primera carrera de la temporada 2024 de la F1 en el histórico circuito de Silverstone, que albergó la duodécima carrera del año y en la que el español Carlos Sáinz finalizó quinto, mientras que su compañero monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, se ubicó decimocuarto.

“Ganar con este equipo, Mercedes, mi última carrera en Silverstone es realmente increíble”, afirmó Hamilton, que a partir de la temporada 2025 correrá en Ferrari, donde reemplazará a Sáinz.

“Nunca bajé los brazos, es duro cuando no ganas, pero es importante seguir presionando. No pensé que podía volver adonde estoy hoy y agradezco a todos los que me apoyaron siempre, mi equipo, en la fábrica, aquí en la pista los aficionados”, agregó Hamilton, cuyo triunfo anterior fue en Arabia Saudita 2021.

Con su primera victoria después de 2 años y 7 meses, Hamilton aparece octavo en la temporada con 110 puntos, uno menos que su compatriota y compañero George Russell, quien debió retirarse en el GP británico tras largar desde la “pole position”.

“No puedo parar de llorar. Desde 2021 que me despertaba cada día e intentaba pelear, entrenarme y prepararme mentalmente”, aseguró Hamilton, que hizo delirar a las 170 mil personas presentes en Silverstone tras llegar a 104 victorias en la F1.

“Y ganar en Silverstone por última vez con esta indumentaria importa muchísimo. Cerrar una historia tan grande es lo máximo.

Lo más importante es levantarse incluso cuando piensas que tocaste fondo”, subrayó el piloto de 39 años.

“A veces temí no poder lograrlo y ya no ser capaz”, concedió Hamilton tras superar a Verstappen y a Norris, que antecedieron al australiano Oscar Piastri, que con su Mclaren se quedó con el cuarto puesto delante de Sáinz.

El español sigue cuarto en la temporada, ahora con 146 unidades, cuatro menos que Leclerc, quien completa el podio detrás de Verstappen (255) y de Norris (171).

“Es una pesadilla que lleva al menos 3 o 4 carreras y tenemos que salir de ella lo antes posible. Habíamos hecho una buena salida, pero hacia la vuelta 20 tuve la sensación de que empezaba a llover mucho”, relató Leclerc.

“En el box me dijeron que en la siguiente vuelta empezaría a llover mucho, así que dije que la estrategia habría sido un poco agresiva, pero lo habríamos hecho. Desafortunadamente, la lluvia llegó ocho vueltas después, lo suficiente como para destruir los neumáticos y tener que hacer otra parada en boxes”, lamentó.

“Nada salió bien. Con la información que tenía el movimiento me pareció agresivo, pero no incorrecto, pero de hecho fuimos uno de los pocos autos que se detuvo y tiró la carrera a la basura, así que tenemos que analizarlo y veré si, con la información que tengo, si hubiera podido tomar una mejor decisión”, completó el monegasco.

La próxima carrera del Mundial 2024 de la F1 será el domingo 21, cuando se llevará a cabo el GP de Hungría, decimotercera fecha del año prevista en el circuito de Hungaroring.