Djokovic alcanza un récord de 13 semifinales de Wimbledon

El suave viaje de Novak Djokovic a través del grupo de Wimbledon se volvió aún más fácil el miércoles, cuando avanzó a su decimotercera semifinal del torneo, igualando un récord, porque su oponente de cuartos de final, Alex de Miñaur, se retiró por una lesión en la cadera.

Djokovic se sometió a una cirugía de rodilla menos de un mes antes del inicio del juego en el All England Club, lo que generó dudas sobre si podría siquiera intentar ganar su octavo campeonato en el major sobre césped y aumentar su marca masculina de 24. Trofeos de Grand Slam.

Pero, a pesar de las limitaciones de movimiento, Djokovic, de 37 años, sólo ha perdido dos sets hasta ahora, mientras se enfrentaba a un clasificado en la primera ronda, a un comodín en la segunda y al único cabeza de serie, el No. 15 Holger Rune. . Se suponía que Djokovic se enfrentaría al No. 9 de Miñaur el miércoles, pero en cambio tendrá tres días completos de descanso antes de las semifinales del viernes.

Más agitadas para Djokovic han sido sus interacciones con algunos espectadores en la cancha central. Después de vencer a Rune en sets corridos el lunes, Djokovic dijo a los fanáticos que un grupo de ellos le mostró “falta de respeto” por la forma en que lo animaban.

El próximo partido de Djokovic será contra el No. 13 Taylor Fritz de Estados Unidos o el No. 25 Lorenzo Musetti de Italia. Fritz y Musetti debían jugar los cuartos de final el miércoles.

Los cuartos de final femeninos del miércoles fueron la campeona de 2022 Elena Rybakina contra la No. 21 Elina Svitolina, y la No. 13 Jelena Ostapenko contra la No. 31 Barbora Krejcikova en un enfrentamiento entre dos campeones anteriores del Abierto de Francia.

Ningún hombre ha llegado a tantas semifinales de Grand Slam como las 49 de Djokovic. Él y Roger Federer son los únicos hombres con 13 apariciones en las semifinales de Wimbledon.

La salida de De Miñaur es la última que se produce por lesión en la Semana 2 del torneo. Los jugadores que dejaron de competir en medio de los partidos de cuarta ronda porque estaban lesionados incluyen al No. 10 Grigor Dimitrov en el cuadro masculino, y al No. 12 Madison Keys y a la No. 17 Anna Kalinskaya en el femenino.