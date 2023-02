Harry Style se corona como el gran ganador del los BRIT 2023

Esta noche el cantante britanico de 30 años, Harry Style, se coronó como el gran ganador de la noche en los premios Brit 2023 tras obtener el reconocimiento a la mejor canción del año por -As It Was- y a Mejor álbum del año por -Harry’s House-.

Styles fue el encargado de abrir la ceremonia en The 02 Arena, en Londres con su éxito As it was, misma canción con la que hace tan solo una semana se presentó en los premios Grammys 2023. El cantante expresó sentirse “estar en casa” y agradeció a su fanática, además durante su discurso de aceptación al premio de Artista del Año,

Harry Style conmovió a la audiencia que alguna vez fueron seguidores de One Direction al mencionar a sus antiguos compañeros de grupo “Quiero agradecer a mi madre por inscribirme en el ‘Factor X’ y a Niall, Liam, Louis y Zayn, pues no estaría aquí sin ustedes”.

Para muchos fanáticos del grupo la mención de los otros integrantes de la banda es algo significativo, puesto que desde su separación el quinteto no han compartido públicamente y han hecho mención de sus antiguos compañeros de banda.