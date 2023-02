Billboard anuncia a SZA como mujer del año

El próximo 1 de marzo en el Teatro YouTube en Hollywood Park, en Los Ángeles, California; Billboard rendirá un homenaje a la cantante SZA con el premio de -Mujer del Año 2023-.

En sus cinco años de carrera SZA ha ganado un premio Grammy a la mejor interpretación pop Dúo/Grupo por su colaboración con Doja Cat en la canción -Kiss Me More-, además recibió el “Rulebreaker Award” durante la premiación de Mujeres en la Música del 2019.

Desde el lanzamiento de su primer álbum -Ctrl- en 2017, SZA ha sido celebrada por las letras honestas y crudas que en combinación con la dulce y melodiosa voz de la cantante hacen la mezcla perfecta; Ctrl logró posicionarse en el número 1 de los mejores álbumes de R&B de Billboard, se colocó en el número 2 en los mejores álbumes de R&B/Hip Hop y llegó a estar en la posición 3 de la lista de los 200 mejores de Billboard.

After dominating 2022 with viral TikTok tracks, her first Grammy win and, of course, her seven-week #Billboard200 chart-topping album 'SOS,' @SZA has been named Billboard‘s 2023 Woman of the Year. #BBWomenInMusic#BillboardNews pic.twitter.com/hBMZs4gGYA

— billboard (@billboard) February 10, 2023