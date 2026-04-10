Ingenieros de EE.UU. evalúan el Puente de Las Américas

«La administración Trump ofreció a Panamá apoyo inmediato para evaluar el Puente de las Américas tras el incidente de esta semana. Me enorgullece dar la bienvenida a cuatro miembros del Cuerpo de Ingenieros de US Army

, quienes estarán inspeccionando el Puente de Las Américas junto al Mop

hoy y mañana», dijo el embajador de estadounidense, Kevin Cabrera.