Ingenieros de EE.UU. evalúan el Puente de Las Américas

Personal del Cuerpo de Ingenieros del US Army llegaron a Panamá para realizar una evaluación estructural del Puente de Las Américas, tras la explosión del cisterna en días recientes.
«La administración Trump ofreció a Panamá apoyo inmediato para evaluar el Puente de las Américas tras el incidente de esta semana. Me enorgullece dar la bienvenida a cuatro miembros del Cuerpo de Ingenieros de US Army, quienes estarán inspeccionando el Puente de Las Américas junto al Mop hoy y mañana», dijo el embajador de estadounidense, Kevin Cabrera.
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