Ministro Orillac se reúne con cámaras italianas de comercio latinoamericanas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, ofreció -en nombre del Gobierno- la bienvenida a representantes de las Cámaras Italianas de Comercio de Latinoamerica, reunidas en Panamá con miras a fortalecer la presencia regional de empresas italianas utilizando nuestro país como hub comercial.

Es un honor, resaltó Orillac, dirigirse a la Cámara Italo-Panameña de Comercio, Industria y Agricultura, una institución que a lo largo de los años ha sido un puente sólido entre dos naciones, unidas por la amistad, el comercio y la cooperación.

«La cámara ha trabajado incansablemente para fortalecer los lazos económicos entre Italia y Panamá, acompañando el crecimiento de empresas, promoviendo oportunidades de inversión y facilitando el intercambio de conocimientos y cultura empresarial», destacó el ministro.

Añadió que, ante grandes desafíos actuales, la alianza entre ambas naciones ha sido testigo y protagonista del desarrollo de importantes iniciativas que han contribuido al dinamismo de sectores clave como la logística, la industria, la agricultura y los servicios.

«Desde el gobierno, destacamos el compromiso del Presidente José Raúl Mulino de seguir fortaleciendo un entorno propicio para la inversión, el emprendimiento y la cooperación internacional… convencidos de que, trabajando de la mano con instituciones como esta cámara, continuaremos impulsando el crecimiento económico sostenible y el bienestar de nuestras sociedades», concluyó.

Vittorio De Sanctis, presidente de la cámara italo-panameña de comercio resaltó el encuentro donde dijo se trabaja en reforzar la italianidad en nuestro país, entendiendo los movimientos mundiales y la importancia de Panamá dentro del contexto geopolítico, así como los intereses de Italia en la región.

«Vimos la importancia de cómo Panamá puede ser un puente, un eslabón para la internacionalización de la empresa italiana dentro del Mercosur, a través de todos los tratados de libre comercio que tienen y con las diferentes zonas francas….», destacó.

Las delegaciones de las cámaras italianas en latinoamérica estarán reunidas del 8 al 12 de abril en Panamá.

En el encuentro de gala asistieron la embajadora de Italia en Panamá, Guiditta Giorgio; Mario Pozza, presidente de Assocamerestero; el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, así como invitados especiales y cuerpo diplomático acreditado en Panamá.