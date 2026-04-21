Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

Con la fundación de estructuras, inició formalmente la construcción de las 22 soluciones habitacionales para las familias de la isla de Tubualá, localizada en el corregimiento el mismo nombre, en la comarca Guna Yala.

Este corregimiento indígena, en el archipiélago de San Blas, fue afectado por un incendio el 27 de enero de 2025 que destruyó las casas y dejó a más de 300 personas damnificadas, por lo que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) procedió a brindar una respuesta oportuna.

Dayaneth Rodríguez, directora nacional de Mejoramiento Habitacional del Miviot, dijo que será un sistema de construcción convencional que en algunos casos puede utilizar materiales de la región como maderas y pencas.

La entidad para transportar los materiales constructivos ha realizado dos envíos marítimos, a través de barcazas que salen de un muelle en la ciudad de Colón hacia la comarca, con el apoyo de los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social, así como el Servicio Nacional de Aeronaval e Inadeh, para la coordinación y logística,

El primer cargamento de materiales fue organizado el pasado 20 de marzo, mientras que el segundo ocurrió el 15 de abril.

Según un informe de la Dirección de Mejoramiento Habitacional, los materiales transportados son bloques, barras de acero corrugadas, láminas de Tejalit, tornillos punta broca para techo de fibrocemento, caballete articulado y alambre de refuerzo. Además, sacos tanto de cemento gris como de arena y piedra.

Por la logística del traslado, todavía el personal del Miviot organiza la entrega de más materiales hacia Guna Yala, vía marítima, para completar la construcción de las 22 casas.

Tubualá es un pueblo de Guna Yala con aproximadamente 877 habitantes.