Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

NOTICIAS NACIONALES

Ali Zaki Hage Jalil llegó a Panamá extraditado desde Venezuela

NOTICIAS NACIONALES

Recuperan el cuerpo de un adolescente ahogado en La Chorrera

NOTICIAS NACIONALES

Ministerio de Economía reporta incidencia en el sistema del Cepanim

NOTICIAS NACIONALES

Transportistas protestan en la Asamblea Nacional

NOTICIAS NACIONALES

Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

Published

14 mins atrás

on

Con la fundación de estructuras, inició formalmente la construcción de las 22 soluciones habitacionales para las familias de la isla de Tubualá, localizada en el corregimiento el mismo nombre, en la comarca Guna Yala.

Este corregimiento indígena, en el archipiélago de San Blas, fue afectado por un incendio el 27 de enero de 2025 que destruyó las casas y dejó a más de 300 personas damnificadas, por lo que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) procedió a brindar una respuesta oportuna. 

Dayaneth Rodríguez, directora nacional de Mejoramiento Habitacional del Miviot, dijo que será un sistema de construcción convencional que en algunos casos puede utilizar materiales de la región como maderas y pencas.

La entidad para transportar los materiales constructivos ha realizado dos envíos marítimos, a través de barcazas que salen de un muelle en la ciudad de Colón hacia la comarca, con el apoyo de los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social, así como el Servicio Nacional de Aeronaval e Inadeh, para la coordinación y logística,

El primer cargamento de materiales fue organizado el pasado 20 de marzo, mientras que el segundo ocurrió el 15 de abril.

Según un informe de la Dirección de Mejoramiento Habitacional, los materiales transportados son bloques, barras de acero corrugadas, láminas de Tejalit, tornillos punta broca para techo de fibrocemento, caballete articulado y alambre de refuerzo. Además, sacos tanto de cemento gris como de arena y piedra.

Por la logística del traslado, todavía el personal del Miviot organiza la entrega de más materiales hacia Guna Yala, vía marítima, para completar la construcción de las 22 casas.

Tubualá es un pueblo de Guna Yala con aproximadamente 877 habitantes.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES14 mins atrás

Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

Con la fundación de estructuras, inició formalmente la construcción de las 22 soluciones habitacionales para las familias de la isla...
POLÍTICA2 horas atrás

Siguen conversaciones por panameños detenidos en Cuba

La Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba sobre la situación de los panameños detenidos en la isla del...
POLÍTICA2 horas atrás

Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, realizó gira de fiscalización en...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Israel sanciona a dos soldados por la destrucción de una estatua de Jesús

El ejército israelí condenó a dos soldados a 30 días de cárcel y los apartó del servicio activo por destrozar...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

La Selección tendrá su partido de despedida contra República Dominicana 

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia que la Selección Mayor de Panamá disputará un partido de despedida ante su afición, como parte de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!