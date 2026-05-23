Irán trasladará su campamento de la selección hacia México

El presidente del organismo rector del fútbol iraní declaró este sábado que la base de entrenamiento de la selección para el Mundial se trasladó de Estados Unidos a México tras obtener la aprobación de la FIFA.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado el traslado.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el traslado era una posibilidad debido a la incertidumbre que rodea la guerra en Oriente Medio y a las preocupaciones de seguridad. Los responsables del Complejo Deportivo Kino de Tucson no hicieron comentarios.

La federación informó que la selección tendrá ahora su base en Tijuana, México, al sur de San Diego. El Mundial de este año se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

«Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben ser aprobados por la FIFA», declaró Taj en su comunicado. “Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con funcionarios de la FIFA y del Mundial en Estambul, así como la reunión virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra solicitud para cambiar la sede del equipo de Estados Unidos a México fue aprobada.”

Irán jugará partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, y luego se enfrentará a Egipto el 26 de junio en Seattle.