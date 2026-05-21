Shakira comparte nuevos videos de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026

Shakira ha vuelto a captar la atención en las redes sociales al presentar un nuevo avance de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el torneo a punto de comenzar, la cantante colombiana publicó un clip del video oficial en el que se la ve cantando y bailando con los conocidos Ghetto Kids, un grupo infantil de Uganda que ha ganado fama mundial gracias a sus bailes virales en las redes sociales.

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Los niños que aparecen en este adelanto también participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo, prevista para el domingo 19 de julio. Shakira decidió incluirlos tras ver un video que se volvió viral, donde los pequeños realizaban la coreografía de “Dai Dai”, una canción que busca simbolizar la mezcla de culturas y la emoción del fútbol.

La artista de Barranquilla ya había mostrado otro avance del video anteriormente. El domingo 17 de mayo, publicó imágenes en las que estaba con Burna Boy cantando la canción, intercaladas con momentos históricos de los Mundiales y apariciones de figuras del fútbol como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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“Dai Dai” sigue ganando popularidad como uno de los lanzamientos más comentados rumbo al Mundial 2026, mientras la expectativa crece por el emblemático espectáculo de medio tiempo que se llevará a cabo durante la gran final del torneo.