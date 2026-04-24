Se extiende alto fuego entre Israel y el Líbano por 3 semanas

Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Trump anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

«¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas», anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

El republicano agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Posteriormente en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que «existe una gran posibilidad».

«Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente», agregó el republicano.

Durante la ronda de preguntas, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la mediación de Trump «hizo posible» esta extensión del alto al fuego y fue optimista sobre las perspectivas para alcanzar la paz duradera.