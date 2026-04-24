Netanyahu confirma por primera vez su diagnóstico de cáncer de próstata

El presidente israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó haber recibido tratamiento para el cáncer de próstata y afirma estar ahora sano. Es la primera vez que reconoce públicamente su condición de salud.

El mandatario dijo que hace aproximadamente un año y medio se sometió a una cirugía de próstata. Hace dos meses y medio, sus médicos descubrieron un pequeño tumor y lo trataron con radioterapia en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Esto no se anunció en su momento.

«Solicité que se retrasara su publicación dos meses para que no se difundiera en plena guerra» contra Irán, declaró el líder israelí de 76 años, para evitar «más propaganda falsa contra Israel».

Afirmó estar sano y calificó el tumor como un «problema médico menor».

La salud de Netanyahu fue objeto de especulación durante las primeras semanas de la guerra con Irán, ya que circularon imágenes falsas generadas por IA que sugerían su muerte, incluso en medios estatales iraníes.