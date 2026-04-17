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Italia desmantela fábrica de billetes falsos

Published

3 horas atrás

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Las autoridades italianas desmantelaron una sofisticada imprenta de billetes clandestina en Nápoles, Italia, donde un solo hombre logró producir 11 millones de euros falsos.

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