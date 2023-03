Japón se titula por tercera vez en el Clásico Mundial

Shohei Ohtani emergió del bullpen y ponchó a Mike Trout, su compañero de los Angelinos de Los Ángeles en el duelo que todo el planeta del béisbol ansiaba presenciar, y condujo a Japón a la victoria 3-2 ante el reinante campeón Estados Unidos para conquistar la noche del martes su primer título en un Clásico Mundial de béisbol desde 2009.

“Ya fuera que lo sacara out o me diera un hit, no quería tener ningún arrepentimiento. Quería tirar mi mejor lanzamiento”, dijo Ohtani.

Ohtani, el pitcher dominante y toletero explosivo que ha cautivado a fanáticos en dos continentes, fue proclamado com el Jugador Más Valioso del Clásico y sujetó el trofeo contra su pecho.

Ohtani se embasó con un sencillo al cuadro interior en el séptimo inning como bateador designado y luego se enfiló hacia al jardín izquierdo para calentar el brazo en el bullpen de Japón y tener su tercera aparición en el montículo en el torneo.