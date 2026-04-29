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José Caballero se mantiene como líder en bases robadas

Published

53 mins atrás

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El panameño José Caballero continúa con su gran desempeño en este inicio de las Grandes Ligas.

El infield de los Yankees de Nueva York es el actual líder en bases robadas de la Liga Americana

Caballero ha jugado 29 partidos esta temporada con los Mulos de Manhattan, robando 12 bases hasta la fecha. A nivel de toda la MLB, Nasim Nuñez, de los Nacionales de Washington, va de primero con 13 bases alcanzadas.
Pero la buena actuación del panameño no termina ahí, este año ha pegado 3 jonrones, impulsado 11 carreras y mantiene un promedio de 265.

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