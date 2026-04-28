Panamá alberga el Panamericano de Levantamiento de Pesas 2026

La ceremonia destacó por su colorido y simbolismo, fusionando el orgullo nacional a través de presentaciones de bailes típicos panameños con emotivos homenajes a las autoridades presentes, en un ambiente que celebró tanto la cultura como el espíritu deportivo que une al continente.

Este importante evento reafirma el posicionamiento de Panamá como un destino confiable y atractivo para la realización de competiciones deportivas de alto nivel, consolidando el trabajo realizado en los últimos años y proyectando al país como sede de futuros encuentros internacionales.

Se invita al público en general a ser parte de esta gran fiesta deportiva y apoyar a los atletas durante las jornadas de competencia, que se estarán desarrollando hasta el jueves 30 de abril.

Las actividades inician diariamente a las 10:00 a.m. en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon.