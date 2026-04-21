Connect with us

DEPORTES NACIONALES

La Selección tendrá su partido de despedida contra República Dominicana 

DEPORTES NACIONALES

La Selección Femenina de Flag Football se quedó con la medalla de oro

DEPORTES NACIONALES

Panamá avanza a la fase final de las eliminatorias del Mundial Femenino

DEPORTES NACIONALES

Delegación nacional llega a diez medallas en Juegos Suramericanos de la Juventud

DEPORTES NACIONALES

Panamá sigue en carrera en el fútbol masculino de los IV Juegos Suramericanos

DEPORTES NACIONALES

La Selección tendrá su partido de despedida contra República Dominicana 

Published

3 horas atrás

on

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia que la Selección Mayor de Panamá disputará un partido de despedida ante su afición, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio, cuando Panamá enfrente a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.

Este partido marcará el cierre de la preparación en casa para el elenco comandado por el entrenador Thomas Christiansen y marcará el inicio de la cuenta regresiva previo a su debut en el próximo Mundial.

Recordemos que la Selección Nacional estará debutando en la Copa Mundial 2026 el próximo 17 de junio cuando se mida ante su similar de Ghana, en el Estadio de Toronto, en su primer partido por el Grupo L.

Panamá y Dominicana cuentan en su historial con 6 enfrentamientos previos por categoría mayor para un balance de 5 victorias para el cuadro panameño, un empate, y un saldo 11 goles a favor para Panamá y 3 en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 donde Panamá se alzó con la victoria por 3-0, en un encuentro disputado el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá.

El último ránking FIFA ubica al seleccionado dominicano en la posición 143, mientras que Panamá se mantiene en la casilla 33.

Antes de la despedida en casa, el onceno panameño estará jugando un importante encuentro el próximo domingo 31 de mayo, cuando visite al seleccionado de Brasil, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en la despedida del cinco veces campeón mundial.

(Prensa Fepafut)

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES14 mins atrás

Inicia construcción de 22 viviendas en isla de Tubualá en Guna Yala

Con la fundación de estructuras, inició formalmente la construcción de las 22 soluciones habitacionales para las familias de la isla...
POLÍTICA2 horas atrás

Siguen conversaciones por panameños detenidos en Cuba

La Cancillería mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba sobre la situación de los panameños detenidos en la isla del...
POLÍTICA2 horas atrás

Diputados realizan inspección en la Planta Potabilizadora Chilibre

La Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, realizó gira de fiscalización en...
NOTICIAS INTERNACIONALES2 horas atrás

Israel sanciona a dos soldados por la destrucción de una estatua de Jesús

El ejército israelí condenó a dos soldados a 30 días de cárcel y los apartó del servicio activo por destrozar...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

La Selección tendrá su partido de despedida contra República Dominicana 

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia que la Selección Mayor de Panamá disputará un partido de despedida ante su afición, como parte de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!