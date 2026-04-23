Presentan balance de la primera semana de los Juegos Suramericanos de la Juventud

En conferencia de prensa, el Comité Técnico Interinstitucional (CTI) de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 presentó un balance general de la presencia de Panamá 2026 en redes sociales, destacando el aumento sostenido en alcance, interacción y visibilidad de la marca de los Juegos, factores clave para la proyección nacional e internacional del evento deportivo más importante que alberga el país.

La conferencia contó con la participación de miembros del CTI y autoridades vinculadas a la organización y promoción de los Juegos. Entre ellos estuvieron Anamae Orillac, Directora General de Panamá 2026; Ángel Rangel, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Gloria De León, de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); y Damaris Young, Presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

También participaron Miguel Ordóñez, Director General de Pandeportes; Mario Moccia, Vicepresidente de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR); Virna Luque, representante del Ministerio de la Presidencia; Daniela Rodríguez, representante de los atletas; y Armando Solís, representante de la Alcaldía de Panamá.

Se destacó el papel de los medios digitales como una herramienta estratégica para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, los atletas y la región. En ese sentido, Panamá 2026 registró, durante su primera semana de competencias, 57 millones de impresiones, 3.61 millones de menciones y 415.93 mil interacciones en redes sociales y medios digitales, además de un 72.5% de comentarios positivos y 20% neutros, reflejando el alto nivel de alcance y aceptación del evento.

Durante la conferencia, el Director General de Pandeportes señaló que el cálculo previo al impacto económico de los Juegos para el país se estima en 2.91 dólares de ganancia por cada dólar invertido, tomando en cuenta una inversión total de 30 millones de dólares, cifra que refleja el retorno y los beneficios generados por el evento.

Asimismo, se resaltó la importancia del legado que dejarán los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tanto en el posicionamiento turístico internacional del país como en el fortalecimiento de sus capacidades logísticas y organizativas. De igual forma, se subrayó el valor inspirador del evento para las nuevas generaciones, incentivando a niños y jóvenes a involucrarse en el deporte y a proyectarse como futuros representantes de Panamá en competencias nacionales e internacionales.

Con este balance, el Comité Organizador reafirmó su compromiso de seguir informando de manera transparente sobre los avances de Panamá 2026 y de consolidar una plataforma sólida que acompañe el desarrollo deportivo, social y cultural que traen los Juegos Suramericanos de la Juventud al país.