La sudafricana “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

Navanethem “Navi” Pillay, abogada nacida en Sudáfrica y antigua comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya trayectoria abarca desde la defensa de los derechos de Nelson Mandela encarcelado, hasta liderar un panel que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, ganó hoy el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para promover el derecho internacional en un momento en que este se encuentra bajo ataque.

Su galardón seguramente se interpretará como una crítica de alto perfil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; ambos han rechazado las conclusiones de la comisión de la ONU sobre Gaza que ella presidió. Estos líderes también han criticado duramente a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, organismos en los que Pillay ha trabajado.

Horas después de que se anunciara el premio en Noruega, el gobierno de Trump impuso nuevas y amplias sanciones contra la Corte Penal Internacional como parte de una campaña para desmantelar el tribunal, el cual, a juicio de Estados Unidos, se ha politizado y ha intentado procesar injusta e ilegalmente a estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra.

En el 125.º aniversario de la creación del galardón, el Comité Nobel Noruego buscó «recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional, es el pilar del sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver conflictos de manera no violenta. La paz requiere justicia», declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

Los jueces «custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos», y el mundo necesita juristas «dotados de valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor judicial».