Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

La sudafricana “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

NOTICIAS INTERNACIONALES

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Huracán Isaías avanza hacia a EE.UU. mientras toma más fuerza

NOTICIAS INTERNACIONALES

Academia Sueca de las Ciencias anuncian los Premios Nobel de Medicina, Física y Química

NOTICIAS INTERNACIONALES POLÍTICA INTERNACIONAL

Trump anuncia una llamada programada con Putin sobre casos de peste en Rusia

NOTICIAS INTERNACIONALES

La sudafricana “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

Published

13 horas atrás

on

Navanethem “Navi” Pillay, abogada nacida en Sudáfrica y antigua comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya trayectoria abarca desde la defensa de los derechos de Nelson Mandela encarcelado, hasta liderar un panel que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, ganó hoy el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para promover el derecho internacional en un momento en que este se encuentra bajo ataque.

Su galardón seguramente se interpretará como una crítica de alto perfil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; ambos han rechazado las conclusiones de la comisión de la ONU sobre Gaza que ella presidió. Estos líderes también han criticado duramente a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, organismos en los que Pillay ha trabajado.

Horas después de que se anunciara el premio en Noruega, el gobierno de Trump impuso nuevas y amplias sanciones contra la Corte Penal Internacional como parte de una campaña para desmantelar el tribunal, el cual, a juicio de Estados Unidos, se ha politizado y ha intentado procesar injusta e ilegalmente a estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra.

En el 125.º aniversario de la creación del galardón, el Comité Nobel Noruego buscó «recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional, es el pilar del sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver conflictos de manera no violenta. La paz requiere justicia», declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

Los jueces «custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos», y el mundo necesita juristas «dotados de valentía, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su labor judicial».

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Terremoto: Se reportan estructuras dañadas en el interior del país

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó...
ENTRETENIMIENTO12 horas atrás

Dua Lipa y Callum Turner disfrutaron del béisbol junto a un fanático que no los identificó

Ni la popularidad de Dua Lipa ni la de Callum Turner fueron suficientes para que un famoso amante del béisbol...
NOTICIAS INTERNACIONALES13 horas atrás

La sudafricana “Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

Navanethem “Navi” Pillay, abogada nacida en Sudáfrica y antigua comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya trayectoria abarca...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Aeronaval detecta 46 paquetes de droga escondidos en contenedor con destino a Bélgica

La Aeronaval frustró otro trasiego de sustancia ilícita hacia Europa, tras detectar y asegurar 46 paquetes ocultos en los paneles...
Agenda Cultural14 horas atrás

Conoce todo lo que trae la Agenda Cultural del 9 al 16 de octubre

El Ministerio de Cultura dio a conocer la cartelera oficial de eventos culturales de la semana del 9 al 16...
ENTRETENIMIENTO15 horas atrás

Bridgerton tendrá una nueva serie sobre la historia de amor de Violet y Edmund

El mundo de Bridgerton continuará expandiéndose, esta vez con un romance que sucedió mucho antes de los amores que han...
Recomendaciones culturales15 horas atrás

Festival Nacional de Teatro 2026 reúne obras y espacios de formación para impulsar las artes escénicas

El teatro panameño tiene una nueva cita con el público durante el Festival Nacional de Teatro 2026, que reúne cinco...
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Unión Europea retira a Panamá de su lista negra fiscal

La Unión Europea (UE) reconoció los avances de Panamá en materia de transparencia y buenas prácticas fiscales, por lo que...
NOTICIAS NACIONALES17 horas atrás

Ministro Champan: «Panamá recupera la confianza y la credibilidad»

El ministro de Economía, Felipe Chapman, destacó la importancia de que Panamá finalmente ha salido de la lista negra de...
SALUD Y VIDA1 día atrás

Rusia descartó la existencia de un riesgo epidémico en la región de Siberia

Las autoridades sanitarias rusas aseguran que no se han detectado casos de peste entre las personas que tuvieron contacto con...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!