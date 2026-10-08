Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por obras “audaces e inventivas” que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa.

Carson, nacida en Toronto y de 76 años, recurre a temas de la literatura clásica griega y romana, influencias modernas y experiencia personal para crear obras que mezclan géneros y que han abarcado desde traducciones de poetas griegos antiguos hasta colaboraciones con bailarines y músicos, entre ellos Laurie Anderson y Lou Reed.

La Academia Sueca, que otorga el premio, indicó que ella ganó “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

El secretario permanente de la academia señaló que la autora estaba en Islandia “escuchando el viento” cuando la academia logró contactarla para notificarle el honor.