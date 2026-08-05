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Las hermanas Williams volverán a jugar juntas en Cincinnati

Published

7 horas atrás

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Las legendarias tenistas estadounidenses Serena y Venus Williams volverán a competir como pareja en el cuadro de dobles del Abierto de Cincinnati, luego de recibir una invitación especial para disputar el torneo, marcando su primera participación juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

El regreso de las hermanas representa uno de los momentos más esperados por los aficionados al tenis, ya que ambas son consideradas una de las duplas más exitosas en la historia de este deporte. A lo largo de su carrera conquistaron 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, consolidando un legado difícil de igualar.

La participación en Cincinnati también supone un nuevo paso en el regreso de Serena Williams a la competición. La ex número uno del mundo volvió recientemente a las canchas tras varios años de ausencia, aunque una lesión en la rodilla le impidió disputar el torneo de dobles de Wimbledon junto a su hermana. 

Por su parte, Venus Williams también recibió una invitación para competir en la modalidad individual del torneo, que se disputará del 11 al 23 de agosto y servirá como una de las principales competencias de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. 

Las hermanas Williams nunca habían jugado juntas el cuadro de dobles en el Abierto de Cincinnati, por lo que esta edición marcará un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria como equipo. Su presencia ha generado gran expectativa entre los seguidores del circuito, quienes esperan volver a ver a una de las parejas más emblemáticas del tenis femenino.

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