La Confederación Africana de Fútbol evita rechazar el proyecto impulsado por Gianni Infantino

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió no pronunciarse en contra de la propuesta presentada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, relacionada con la creación de una nueva estructura para gestionar los derechos comerciales de las principales competiciones del organismo.

A diferencia de otras confederaciones, como la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que expresaron públicamente sus reservas sobre la iniciativa, la CAF optó por mantener una postura de análisis y aseguró que estudiará el proyecto antes de emitir una decisión oficial.

La propuesta de Infantino ha generado un intenso debate dentro del fútbol internacional, ya que contempla la participación de inversionistas privados para potenciar el desarrollo comercial de los torneos organizados por la FIFA. Sus defensores consideran que el plan permitiría incrementar los ingresos y fortalecer el apoyo económico a las federaciones miembro, mientras que sus críticos cuestionan la transparencia del proceso y el posible impacto sobre la gobernanza del fútbol mundial.

El futuro de la iniciativa dependerá del respaldo que logre entre las 211 asociaciones que integran la FIFA, en medio de un creciente debate sobre el modelo de gestión del organismo rector del fútbol mundial.