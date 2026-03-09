Le dan el último adiós a Willie Colón en Nueva York

Este lunes se realizó un sentido homenaje a Willie Colón, con una misa en la catedral de St. Patrick, en Nueva York, donde asistieron familiares, amigos y decenas de fanáticos.

Se celebró una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, tras un fin de semana de velatorios privados y públicos. Su entierro será privado.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante, cuyo verdadero nombre era William Anthony Colón Román, falleció el pasado 21 de febrero. La causa no se anunció públicamente, pero su familia informó que falleció pacíficamente rodeado de sus familiares en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Según el programa oficial del funeral, le sobreviven su esposa de 49 años, Julia Colón Craig; sus cuatro hijos: William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón, Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Breston; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas.