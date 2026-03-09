Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Le dan el último adiós a Willie Colón en Nueva York

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber reacciona ante fotógrafos tras cena con Hailey

ENTRETENIMIENTO

Netflix compra la compañía de tecnología de Ben Affleck

ENTRETENIMIENTO

La Academia de Hollywood confirma nuevos presentadores para los Premios Óscar 2026

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Britney Spears tras sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol

ENTRETENIMIENTO

Le dan el último adiós a Willie Colón en Nueva York

Published

16 horas atrás

on

Este lunes se realizó un sentido homenaje a Willie Colón, con una misa en la catedral de St. Patrick, en Nueva York, donde asistieron familiares, amigos y decenas de fanáticos.

Se celebró una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, tras un fin de semana de velatorios privados y públicos. Su entierro será privado.

El trombonista, compositor, arreglista y cantante, cuyo verdadero nombre era William Anthony Colón Román, falleció el pasado 21 de febrero. La causa no se anunció públicamente, pero su familia informó que falleció pacíficamente rodeado de sus familiares en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Según el programa oficial del funeral, le sobreviven su esposa de 49 años, Julia Colón Craig; sus cuatro hijos: William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón, Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Breston; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Presentan propuesta para garantizar sostenibilidad de energía a comunidades con paneles solares

El director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, Antonio Clement, presentó hoy una propuesta...
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Investigan un presunto abuso policial en el sector del Empalme

La Policía Nacional inició una investigación por un presunto abuso policial ocurrido en el sector del Empalme. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera avanza con foro público

El proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera avanza con foro público, informó José Donderis. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Entregan ayuda a familias daminificadas por incendio de Colón

Familias afectadas por incendio en calle12, Colón, reciben apoyo de las autoridades y la comunidad. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Representante de Parque Lefevre pide mayor información sobre ampliación de la Vía España

Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre, se refiere al desalojo en Río Abajo para la ampliación de la vía España....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!