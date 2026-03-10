Connect with us

Murió el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Weinstein describe la cárcel de Rikers Island como “un infierno”

Disney+ revela el primer vistazo del especial por los 20 años de Hannah Montana

Le dan el último adiós a Willie Colón en Nueva York

Justin Bieber reacciona ante fotógrafos tras cena con Hailey

Published

15 horas atrás

on

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del ‘boom’ latinoamericano, falleció a los 87 años, confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

«Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores», señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su «enorme pesar» por la muerte de Bryce, al que calificó de «uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas».

