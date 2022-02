LIGA MX: Pumas le ganó a León pidiendo la hora, en la jornada 5

Quizas no fue el mejor partido de los pumas de la UNAM, pero sacaron una victoria necesaria. El equipo de León jugó mejor todo el primer tiempo, con llegas, posesión de balón pero no pudieron capitalizar eso en goles. El primer tanto de la tarde soleada en Ciudad Universitaria cayó por obra de Santiago Colombatto, quien abria el marcador al 20′ después de las ocasiones creadas, el argentino ponía la ventaja. La reacción del equipo felino quien no la pasaba bien en el partido, con una ataque débil, pudo encontrar un desmarque puntual del brasileño, José Rogério quien al 24′ ponía la igualada, ante un estadio universitario que pedía a gritos mas goles. cuando ya todos se preparaban para el descanso del medio tiempo apareció un cabezazo del central Palermo Ortiz en el agregado, colocando el 2-1.

Para el segundo tiempo el plantel de los pumas salieron más agresivos y con mejor posesión del balón, dominaban el encuentro encerrando al equipo de Ariel Holan en su propia área, obligandoles a jugar a la contra. Trasncurria el tiempo y no se hacian mas daño los equipos, donde se empezaron a realizar cambios y a cometer más faltas, luego de una fuerte entrada del uruguayo Federico Martinez sobre Fabio Alvarez, el central del partido, Pacheco va a revisar al VAR y termina expulsando al jugador de Leon por la fuerte entrada en la canilla derecha del jugador de Pumas. El equipo Felino jugando con un jugador de más se le complico sostener el ataque ante una buena defensa en bloque de los visitantes.

Cuando faltaban 7′ para finalizar el encuentro Alan Mozo con una falta fuerte se llevaba la tarjeta roja luego de la dura entrada hacia el volante José Rodríguez. A partir de ahí Leon mejoró en ofensiva con un Santiago Ormeño quien tuvo dos claras al final del partido pero no fue suficiente para buscar el empate.