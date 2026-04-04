Más de 14 mil turistas se han movilizado vía acuática
Durante estos primeros días de asueto por Semana Santa, se han movilizado un aproximado de 14,620 pasajeros en 1,493 embarcaciones, según indicó la Autoridad Marítima de Panamá.
Incidentes reportados:
1. En Isla Colón, Bocas del Toro, dos naves fueron conducidas al puerto por parte del SENAN; una embarcación sin ningún tipo de registro, tampoco su operador (capitán) lo tenía. La otra nave no tenía nombre colocado.
2. En Santa Catalina se detectó una nave con exceso de pasajeros.
