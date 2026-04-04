Minsa instalará módulo de atención médica para los Juegos Suramericanos de la Juventud

​La Región de Salud de Los Santos confirmó su participación en la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud, específicamente en la categoría de Surf, para definir la cobertura sanitaria del evento.

Durante el encuentro con los estamentos de seguridad, se establecieron los puntos estratégicos de ubicación para los dispositivos de respuesta médica que operarán del 11 al 16 de abril en Playa Venao, distrito de Pedasí.

​Bajo la coordinación del director regional de Salud de Los Santos, el doctor Antonio Manuel González González, el Ministerio de Salud instalará un modular de atención médica equipado para brindar asistencia inmediata en el sitio del evento. Este dispositivo contará con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, paramédicos, enfermeras y técnicos de enfermería, quienes estarán brindando la atención necesaria ante cualquier eventualidad de salud que se presente entre los atletas, delegaciones y asistentes a esta justa deportiva internacional.

​Para garantizar la capacidad de traslado y soporte vital, se han dispuesto dos unidades de emergencia: una ambulancia de Soporte Vital Avanzado para casos críticos y una unidad 4×4 de Soporte Básico de Vida, adecuada para el acceso a las zonas de playa. Este equipo técnico y humano, bajo la supervisión del Minsa Los Santos, aplicará los protocolos de atención prehospitalaria necesarios para salvaguardar la integridad de todo el personal técnico y deportivo presente en la costa pedasieña.

​Con estas acciones, el Minsa Los Santos reafirma su compromiso de brindar atención de calidad y calidez, poniendo a disposición todas las herramientas profesionales para el éxito de los Juegos Suramericanos de la Juventud. El objetivo primordial es consolidar una red de protección robusta donde la prevención y la rapidez de respuesta del equipo médico garanticen un entorno seguro para esta competencia de alto nivel en nuestra provincia.