Más de 600 personas mueren por inundaciones en Nigeria

En los últimos meses Nigeria ha estado presentando lluvias intensas que han provocado inundaciones catastróficas, más de 600 personas han muerto, 2.407 se han reportado heridas y 1,3 millones han sido desplazados de sus hogares desde el inicio de la temporada de lluvia. Un total de 82,000 viviendas y 110,000 hectáreas de cultivos han quedado destruidas bajo el agua.

La temporada lluviosa en Nigeria suele iniciar en el mes de junio de cada año; De acuerdo a los informes de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencia (Mena), este año el mes de agosto representó el comienzo de las inundaciones más mortificas desde el 2012 cuando 2,1 millones de nigerianos fueron desplazados y 363 murieron como resultado de este desastre natural.

“Desafortunadamente, se han perdido 603 vidas hasta el 16 de octubre”, informó Sadiya Umar Farouq, quien es la ministra de Asuntos Humanitarios. Umar ha pedido la evacuación de los ciudadanos que vivan cerca de los ríos en las regiones de Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta y Rivers.

Tan solo el pasado 9 de octubre 76 personas murieron luego que la embarcación en la que viajaban 85 ciudadanos naufragara en Ogbaruen, una zona del estado de Anambra al sureste del país. Según los informes brindados por la oficina del presidente Muhammadu Buhari, los accidentes de embarcaciones son comunes en Nigeria por el sobrepeso, el mal mantenimiento de la nave y el exceso de velocidad.

PREPARE FOR EVACUATION

-Humanitarian Minister warns State Governments, LGAs on impending floods

The Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development Sadiya Umar Farouq has warned state governments, local government areas and community leaders pic.twitter.com/YPqImOYA82

— Federal Ministry of Humanitarian Affairs (@FMHDSD) October 16, 2022