Las selecciones de Argentina y Nigeria dieron lugar a un duelo clásico en la fase de grupos. El partido más repetido en la Copa del Mundo de la FIFA, ambas selecciones se enfrentaron en cinco ediciones consecutivas del torneo: Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Argentina ganó los cinco encuentros, aunque varios fueron muy disputados y definidos por pequeños detalles.

En Rusia 2018, el futbolista Lukas Lerager establece un peculiar récord del menor tiempo en el campo en un duelo mundialista con 81 segundos, ingresó al minuto 90+5 y apenas segundos después el árbitro decretó el final del encuentro ante Francia en la fase de grupos.

El danés superó a Marcelo Trobbiani (87 segundos para ARG en la final de 1986). Tim Krul (PBA) jugó 48 segundos ante Costa Rica (ingresó por Jasper Cillessen en 4tos de final de 2014).