Sequía en río Mississipi revela camino a islote Tower Rock

En las últimas semanas los niveles de agua del río Mississipi, que atraviesa diez estados en Estados Unidos han bajado considerablemente, gracias a la sequía por la falta de precipitaciones que se extiende por todo medio oriente del país desde Iowa hasta Ohio. Según el Monitor de Sequía del país más de 133 millones de personas se han visto afectadas por este fenómeno “Más del 55% de los estados contiguos en el país enfrenta una sequía”.

Al islote Tower Rock del río Mississipi, ubicado al sur de Saint Louis en Missouri, usualmente solo es posible llegar con una embarcación; A pesar de esto según el informe presentado por el Departamento de Conservación de Missouri, el medidor del río Chester Illinios, reporta que los niveles del agua han bajado más de medio metro lo que permite llegar hasta Tower Rock a pie sin presentar problemas.

La sequía se expande por el 70% del territorio de Arkansas y el 40% de Missouri, según el pronóstico del Centro de Predicción del Clima (NWS), el clima se mantendrá seco con lluvias por debajo del porcentaje promedio hasta aproximadamente el día 23 de octubre 2022.

Tower "Lutheran" Rock on the Mississippi near Altenberg. Usually unable to walk to it, drought conditions have made it accessible. pic.twitter.com/nozYddpKIk

— Don C. McDaniel (@DonCarrMAC) October 17, 2022